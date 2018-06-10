В прифронтовой Авдеевке восстановили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Водоснабжение на Донецкой фильтровальной станции возобновили вечером, 9 июня.

"По состоянию на 18:00 9 июня после проведения регламентных-наладочных работ запущена в работу ДФС и начат запуск воды в систему. По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение города Авдеевка, сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме", - сообщили спасатели.

Напомним, что в Авдеевке объявили ​​чрезвычайную ситуацию местного уровня. ЧП объявили из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе ранены трое военных, под обстрел попала ДФС.

Также трое из пяти пострадавших от обстрела работников ДФС выписаны из больницы.