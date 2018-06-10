Легких матчей на предстоящем чемпионате мира по футболу не будет ни для кого. Это и подтвердил итог товарищеского матча двух участников Мундиаля - сборной Испании (играет в группе В) и сборной Туниса (группа G), который вчера прошел в Краснодаре.

Как передает портал Террикон игра близилась к ничейному результату, но экс-чемпионов мира выручил Яго Аспас, вышедший на замену. Нападающий получил передачу от Диего Косты (он тоже появился по ходу матча) и точно пробил в угол - 1:0, и теперь Испания будет готовиться к Португалии на победной волне. Ближайший соперник Туниса тоже серьезнейший - это сборная Англия.

Товарищеские матчи. Сборные. Испания - Тунис 1:0 (0:0)



Голы: Аспас, 85 (1:0)



Испания: де Хеа; Хорди Альба (Аспас, 76); Одриосола (Начо, 46); Серхио Рамос; Пике; Бускетс; Иньеста; Тьяго Алькантара (Лукас Васкес, 46); Силва (Асенсио, 60); Родриго (Диего Коста, 60); Иско (Коке, 46)



Тунис: Матиути; Бен-Юссеф С.; Бронн; Маалул (Хаддади, 58); Мерья; Скири; Хауи (Бен-Амор, 62); Сасси; Бен-Юссеф Ф. (Срарфи, 91); Слити (Хелифа, 69); Бадри (Беналуань, 78)



Предупреждения: Начо, 86 - Сасси, 90; Срарфи, 94.

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