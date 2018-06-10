В прокуратуре рассказали подробности сегодняшнего взрыва в ночном клубе Сум.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Facebook.

"Сегодня, 10 июня, около 05.35 в ночном клубе "Луна" прогремел взрыв. За медицинской помощью обратилось 8 человек, 1 из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет", - сказано в сообщении.

Полиция определила, что неизвестный в балаклаве вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба "Луна" в соседнем дворе.

Задержанным оказался сумчанин, ему 28 лет.



По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

Фото:facebook.com/Прокуратура-Сумської-Області

Напомним, в Сумах таксист вмешался в конфликт водителей и погиб от удара топором.

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