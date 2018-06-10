В Сингапур прибыл первый самолет Ким Чен Ына
В воскресенье, 10 июня, в Сингапуре приземлился грузовой самолет Ил-76, сопровождающий главу КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщает NHK.
Самолет приземлился в сингапурском аэропорту Чанги. Самолет, на борту которого, по данным СМИ, находятся автомобили северокорейского лидера, ранее использовался для его визита в Далянь.
В Сингапуре у Ким Чен Ына запланирована встреча с премьер-министром страны Ли Сяньлуном. А 12 июня пройдет совместный саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее "Страна" сообщала, что на саммите G7 Трамп сделал важное заявление по сделке с Ираном и улетел на встречу с Ким Чен Ыном.
Также в Белом доме ломают голову над подарком для Ким Чен Ына.
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