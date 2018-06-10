В воскресенье, 10 июня, в Сингапуре приземлился грузовой самолет Ил-76, сопровождающий главу КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает NHK.

Самолет приземлился в сингапурском аэропорту Чанги. Самолет, на борту которого, по данным СМИ, находятся автомобили северокорейского лидера, ранее использовался для его визита в Далянь.

В Сингапуре у Ким Чен Ына запланирована встреча с премьер-министром страны Ли Сяньлуном. А 12 июня пройдет совместный саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите G7 Трамп сделал важное заявление по сделке с Ираном и улетел на встречу с Ким Чен Ыном.

Также в Белом доме ломают голову над подарком для Ким Чен Ына.