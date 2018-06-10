Вчера вечером, 9 июня, в Киеве около станции метро "Житомирская" произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает "Информатор".

На проспекте Победы одновременно столкнулись Opel Omega, Chevrolet Lacetti и маршрутка №188 "Богдан".

Предварительно установлено, что машины ехали по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы. Автобус выехал с остановки с пассажирами и ехал по маршруту, сзади ехали Opel и Chevrolet.

По словам водителя Chevrolet Lacetti, он начал перестраиваться в крайний левый ряд, в этот момент его ударила Omega. От удара Chevrolet отбросило в отбойник и начало кружить по трассе, через 100 метров машина остановилась. После удара Opel откинуло в маршрутку, где произошло еще одно столкновение.

В результате аварии пострадал один человек - пассажир Omega. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Виновника ДТП должно установить следствие.

Фото: kiev.informator.ua

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