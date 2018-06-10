В воскресенье утром, 10 июня, в Сумах прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов. Полиция подтвердила, что есть пострадавшие, но по предварительным данным, погибших нет.

Об этом сообщает местный портал Данкор.

Место ЧП оцепила полиция, фото: Оксана Солодовник,ТСН

По неподтвержденным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения, вследствие взрыва пострадали несколько человек.

Как сообщила очевидец ЧП, она около 06.00 уже выходила из торгового центра "Светлана", где расположен ночной клуб, как увидела быстро идущего мужчину в балаклаве. А через минуту прогремел взрыв. По ее словам, первыми приехали патрульные, затем остальные полицейские. На место инцидента прибыло 8 полицейских автомобилей, и скорая. По информации отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего пострадали 5 человек, в том числе 1 девушка.

По версии начальника горотдела полиции Павел Карабута, от взрыва гранаты РГД-5 пострадали семь человек. Задержан возможный подозреваемый, которого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба, 1990 г.р. Мотивы преступления пока неизвестны.

На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник. Возможного подозреваемого увезли на освидетельствование. Потом его доставят в горотдел полиции, куда прибудет адвокат.

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, это происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - это "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

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