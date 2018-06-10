Вчера в канадской провинции Квебек закончился саммит стран "Большой семерки". Закончился почти что со скандалом: Дональд Трамп покинул его, не дождавшись окончания и отказавшись подписывать итоговое коммюнике.

Это безусловно громкий демарш. Впервые встреча G7 проходила на фоне такого количества разногласий между Вашингтоном и остальными. И впервые окончилась практически ничем.

В мировой прессе еще в прошлом году шутливо переименовали "семерку" в "6+1", фиксируя некоторое отдаление США от других членов этого клуба и их ценностей. Но сейчас такая формула уже больше не выглядит забавной - она отражает реальное положение вещей.

Да и "общие ценности" в этом году имеют сугубо денежное выражение - основные разногласия касаются американских импортных пошлин, которые лишают прибыли европейский бизнес и еще больше обостряют политическое противостояние ЕС и США.

Много и других совместных проектов, откуда Трамп вышел в одностроннем порядке - и это не могло способствовать укреплению "семерки", которая в свое время эти проекты продвигала.

Тема разногласий с США и вопрос возможного возвращения России в "клуб восьми" - это были главные новинки саммита.

"Страна" посмотрела, как проходил саммит G7, которому Дональд Трамп предпочел встречу с Ким Чен Ыном.

Ледяной прием шестерки

Понимание того, что от нынешнего саммита не стоит ждать ничего хорошего, витало в воздухе.

"Это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы", - признался глава Евросовета Дональд Туск. И он не ошибся. В последнее время между США и остальным миром пробежало сразу несколько "черных кошек".

В первую очередь это американский протекционизм - Трамп ввели чувствительные заградительные пошлины на сталь и алюминий, от которых пострадают Канада и Европа.

Вашингтон также вышел из ядерной сделки с Ираном, позволившей остановить местную ядерную программу и запустить в международный оборот иранскую нефть. А главное - снизила вероятность глобального конфликта вокруг 70-миллионной страны.

Наконец, Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, которое предусматривает снижение выбросов углекислого газа, что вызвало яростную критику на уровне ООН и Европы.

Накануне мировые СМИ облетела жесткая реакция Макрона на введение американских пошлин - он якобы имел с американским президентом "очень плохой" телефонный разговор. Позже Макрон иносказательно прокомментировал эти слухи, сравнив переговоры с Трампом с сосисками: "если бы мы объяснили людям, как производятся сосиски, вряд ли они продолжали бы их есть".

О том, что американского президента ждет холодный прием говорила и канцлер Германии Ангела Меркель. Перед началом саммита она рассказала о "серьезной проблеме с многосторонними соглашениями". "Поэтому будут спорные дискуссии", - сказала Меркель, с которой у Трампа, похоже, так и не наладились отношения.

На фоне такого скепсиса в Белом доме объявили, что президент США уедет с саммита досрочно - мол, нужно встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Однако звучит это объяснение неправдоподобно: саммит завершился вчера, 9 июня, а встреча с главой КНДР намечена аж на вторник.

На этот жест недоброй воли президент Франции ответил, что "шестерка" и сама справится с текстом итогового коммюнике.

"Президент США, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", - написал он в Twitter.

Французский лидер отметил, что эти шесть стран (Франция, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Италия) представляют собой "экономический рынок, имеющий богатую историю", который теперь стал "настоящей международной силой".

"Трамп увидел перед собой единый фронт"

Как видим, заградительные тарифы США стали одним из главных камней преткновения на саммите.

Они, в отличие от тем Ирана и климата, бьют непосредственно по экономикам стран "Большой семерки". И не только по ним - но тот же Китай, который недавно стал первой экономикой мира, почему-то в G7 не входит. Как и Россия, являющаяся крупным экспортером алюминия.

Учитывая, что по этим вопросам американский президент давать заднюю не собирался, саммит прошел в атмосфере "вежливой ссоры". Иногда она доходила до прямого силового противостояния между президентами.

Так, мировые СМИ облетело фото, как президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече G7 буквально сдавил руку Дональда Трампа - так, что у президента США остались следы от "железных пальцев" француза.

"Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда", - написал в Твиттере журналист Чингян Чоу. А в соцсетях пишут, что Макрон явно выиграл ставшую уже традиционной "игру рукопожатий".

Вообще Twitter французского президента - это какой-то каталог упреков и подколов в отношении американской позиции на саммите G7. Вот несколько цитат:

"По климату у нас есть амбициозная позиция "шестерки" - без Соединенных Штатов. Нам это не в новинку".

"На вопросе Северной Кореи президент Трамп уехал от нас в Сингапур. Мы поддержали идею денуклеаризации Корейского полуострова и стабильности в регионе".

"Импорт стали и алюминия не представляет угрозы американской национальной безопасности! Основания американского решения (о тарифах - ред.) вызывают сомнения, в том числе в американском Конгрессе и в администрации Соединенных Штатов".

"В #G7Charlevoix президент Трамп увидел перед собой Единый фронт. Быть изолированными в симфонии наций противоречит американской истории".

Фото, которые публикует Макрон с Трампом тоже какие-то тревожно-конфронтационные:

Сравните это с позированиями французского президента на фоне других лидеров - премьера Италии Джузеппе Конте и Британии - Терезы Мэй. Они прямо брызжут яркими красками и позитивом.

twitter.com/EmmanuelMacron

Но главным снимком саммита стало неформальное групповое фото, которым поделился в Twitter спикер МИД Германии Штеффен Зайберт. На нем мировые лидеры сгрудились вокруг невозмутимо сидящего Трампа и явно чего-то от него хотят.

Особенно характерна "требовательная" поза Ангелы Меркель. Сам же президент США - в типичной "закрытой" позиции с руками, скрещенными на груди, и бескомпромиссным лицом.

Заочно повздорили в G7 Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо. Он дал пресс-конференцию, когда американский президент уже покинул саммит и умчался в Сингапур. Трюдо раскритиковал США за введение пошлин и заявил, что несмотря разногласия, итоговое коммюнике подписали все семь стран.

Позже Дональд Трамп обвинил канадского премьера во лжи и заявил, что отдал приказ не подписывать коммюнике.

Заявления Трюдо он назвал "ложными утверждениями" и ответил, что "Канада обложила американских фермеров и компании огромными тарифами".

"Я проинструктировал наших американских представителей не подписывать Коммюнике", - заявил Трамп, добавив, что США "смотрят на тарифы на автомобили, которые наводнили американский рынок".

Позже он обвинил Трюдо в том, что тот якобы назвал пошлины США "оскобрительными" - но в аппарате канадского премьера заявили, что таких утверждений не делали.

"Мы сосредоточены на всем, чего мы добились здесь на саммите. Премьер-министр не сказал ничего, чего не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом", — говорится в сообщении пресс-секретаря Трюдо в Twitter.

Впрочем, по твиттеру самого канадского премьера тоже видно, что встреча с Трампом, как и у Макрона, была напряженной.

"Мы всегда будем отстаивать интересы канадских рабочих, их рабочие места и средства к существованию", - прокомментировал Трюдо эту фотографию.

Для сравнения - генсеку ООН Антонио Гуттеришу Трюдо улыбался и даже показал свои, как всегда яркие, дизайнерские носки.

Уже в день отлета с полей саммита Трамп написал твит, в котором подвел своебразные итоги своего общения с остальными лидерами:

"США не разрешат другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в адрес наших фермеров, рабочих и компаний, в то время как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов. Мы терпели произвол в торговле в течение десятилетий, и это слишком затянулось".

На итоговом групповом фото лидеров стран "семерки" и гостей саммита Дональда Трампа не оказалось:

G7 и Россия

Кроме торговой войны на саммите также затронули еще один вопрос, который внес свежую струю в ежегодное общение мировых лидеров. Трамп неожиданно предложил вернуть в "большую семерку" Россию.

"Нравится вам это или нет, но нужно управлять миром, а "Большая семерка" выкинула Россию из "восьмерки". Россию нужно вернуть, она нужна нам за столом переговоров!", - заявил Трамп перед тем, как поехать в Канаду на саммит.

Коллеги Трампа по-саммиту отреагировали на это по-разному. Идею полностью поддержал премьер Италии, где "друзья Путина" недавно выиграли парламентские выборы. А вот другие европейские лидеры сказали скорее "нет", чем "да".

Макрон увязал возвращение Москвы в "восьмерку" с выполнением Минских соглашений. По его словам, он хотел бы, чтобы следующий саммит в Биаррице летом 2019 года прошел при участии России в формате G8.

В Британии и Канаде более категорично заявили, что вообще не видят РФ на саммите - в отличие от Франции, та же Британия вспомнила аннексию Крыма.

Ангела Меркель стала скорее на сторону Макрона, не упомянув про Крым и туманно заявив, что сначала нужен прогресс по Украине.

"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не произойдет, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой", — сказала она. Канцлер подчеркнула, что это было "общее мнение" участников встречи.

Правда, Трамп уже после саммита вновь заявил о необходимости возвращения России.

"Это будет хорошо для мира, для России, для США и для всех стран G7. Формат G8 был бы лучше, и принятие российской стороны стало бы позитивным явлением. Мы в поисках мира во всём мире, мы не играем в игры", - сказал президент США.

Впрочем, Россия уже дала понять, что возвращение в G8 для нее приоритетом не является. Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что пусть лидеры G7 сами приезжают в Москву, если хотят возобновить формат "восьмерки".

"Мы не выходили из большой восьмерки. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть – у нас, в Москве", – сообщил он. Вместе с тем Путин отметил, что размер ВВП по паритету покупательной способности у стран Шанхайской организации сотрудничества (туда входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан - Прим.Ред.) уже больше, чем у стран-участников G7.

Итоговое коммюнике

Два абзаца в итоговом заявлении саммита уделено Украине.

"Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ", - подчеркивается в документе.

Но одной из главных тем коммюнике стала борьба с протекционизмом - одна из причин, почему Трамп отказался его подписывать. Стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом".

Также руководители стран "семерки" (или уже шестерки?) призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство".

Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой. "Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — говорится в документе.

По итогам саммита G7 лидеры заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против России - то есть, санкции. "Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

Тем не менее, лидеры "семерки" договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

Интересно, что, не подписав итоговое заявление саммита, Трамп как бы не подписался и под обвинениями Москвы в атаке на Украину и отравлении Скрипалей.

Конечно, это не помешает США при случае ужесточить санкции против РФ. Но тот факт, что "в товарищах согласья нет" - главный итог саммита "Большой семерки". И даже предложение Трампа вернуть в нее Россию выглядит скорее как троллинг формата G7 накануне этой явно провальной встречи.