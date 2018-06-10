В Украине вступил в силу закон, который откладывает введение в действие нового закона по ЖКХ.

Закон № 2454-VIII опубликовали в официальной парламентской газете "Голос Украины".

Закон о жилищно-коммунальных услугах должен был вступить в силу 10 июня 2018 года. Но Кабинет министров не успел подготовить все подзаконные акты, поэтому введение закона в действие пришлось отложить.

Поэтому нормы закона о коммунальных услугах касательно воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступит в силу с 1 мая 2019 года, то есть после завершения отопительного сезона. Кроме того, на 1 августа 2020 года перенесли начало действия нормы о штрафах для компаний за нарушение сроков установки счетчиков на тепло, горячую и холодную воду.

Однако с сегодня, 10 июня, в Украине вводится в действие система по управлению многоквартирным домом.

Ранее "Страна" сообщала, что получателей субсидий будут дважды проверять на предмет оплаты ЖКХ.

Также в Украине резко сократили размер субсидии на оплату ЖКХ.