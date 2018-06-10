Cкандальный британский боксер Тайсон Фьюри вернулся на большой ринг. Он провел бой в Манчестере с албанским нокаутером Сефером Сефери и выиграл его техническим нокаутом. Фьюри не был бы самим собой если бы не устроил из своего возвращения цирковое шоу.

Как передает Террикон с самого начала поединок принял анекдотический характер - Фьюри опустил руки и приглашал Сефери пойти в атаку, но все попытки албанца были обречены ввиду разницы в габаритах.

Во втором раунде рефери даже сделал Фьюри замечание за клоунаду. Впрочем, бокса все равно не вышло - оба бойца отвлеклись на драку, которая в это время разгорелась среди зрителей. Там было куда веселее, чем на ринге.

В четвертом раунде Фьюри наконец несколько включился и провел пару неплохих комбинаций. Тренерский угол Сефери решил сберечь здоровье своего спортсмена и перед началом пятого раунда отказался от продолжения боя.

Фьюри спустя 2,5 года вернулся в спорт досрочной победой, но это даже не 50% того "Короля цыган", который победил Владимира Кличко. С таким боксом (и такой неважной формой) Фьюри "нечего ловить" ни с Энтони Джошуа, ни с Деонтеем Уайлдером, ни даже с Александром Поветкиным.

Следующий боксерский вечер с участием Тайсона Фьюри запланирован на 18 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что скандальный Тайсон Фьюри рассказал, как будет ломать в ринге лица Джошуа и Уайлдеру.