В воскресенье, 10 июня, во Львове загорелось здание Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

Пожар вспыхнул в 02.30 на ул. Клепаривской, 39а, на территории стадиона СКА.

"Пожар возник в 3-этажном административном здании и стрелковом тире на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Площадь здания составляет 4400 м2. Загорелась кровля", - сказано в сообщении.

Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Из горящего здания эвакуировали 120 человек.

На данный момент пожар ликвидирован. Причины возгорания определяются.

Фото: lviv.dsns.gov.ua

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