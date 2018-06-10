В Киеве, с понедельника 11 июня, на пять дней ограничат движение в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает КП "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

"С 11 по 15 июня, ежедневно, с 08:00 до 17:00 на ул. Уссурийской в Киеве (возле парка "Нивки") будет ограничено движение транспорта", - сказано в сообщении.

Коммунальная служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, что с 8 по 10 июня в центре столицы и еще в двух районах перекроют несколько улиц из-за съемок сериала о Чернобыле.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ограничили движение на Леси Украинки и еще 11 улицах.