После завершения саммита стран Большой семерки (G7) в Канаде было принято итоговое коммюнике, которое отказались подписать США.

Дональд Трамп в своем Twitter пояснил это решение несогласием с позицией канадского премьера Трюдо.

"Учитывая лживые заявления Джастина Трюдо во время пресс-конференции и тот факт, что Канада облагает наших американских фермеров, рабочих и компании огромными пошлинами, я приказал представителям США не подписывать коммюнике, пока мы рассматриваем возможность введения тарифов на автомобили, которые заваливают рынок США", - написал Трамп уже находясь в самолете по пути на встречу с Ким Чен Ыном.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

А остальные лидеры G7 все-таки согласовали текст итогового заявления, передает ТАСС. Одним из пунктов документа является резолюуия о готовности усилить санкции против России, если ее действия этого потребуют.

"Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие", - заявили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.



При этом лидеры G7 увязали отмену санкций против России с выполнением Москвой минских договоренностей. "Сохранение санкций очевидным образом связано с невозможностью России продемонстрировать полное выполнение ее обязательств в соответствии с минскими договоренностями и уважения суверенитета Украины", - утверждается в заявлении. Москва последовательно отвечала на требования, что призывать к соблюдению договоренностей следует участников конфликта на востоке Украины, а не Россию.

"Мы вновь осуждаем незаконную аннексию Крыма и подтверждаем нашу продолжающуюся поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что лидеры Группы семи также по-прежнему намерены оказывать Украине всестороннюю помощь в проведении реформ.

Помимо этого лидеры G7 потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике содержится призыв прекратить "дестабилизирующую деятельность", "подрыв демократических систем" и "поддержку сирийского режима".

Одновременно лидеры Группы семи заявили, что будут и дальше сотрудничать с Москвой в разрешении международных кризисов, однако уточнили при этом, что это возможно лишь в том случае, когда соблюдаются интересы G7. "Мы продолжим взаимодействовать с Россией в разрешении региональных и глобальных вызовов, всегда, когда это находится в наших интересах", - отмечается в коммюнике.

Лидеры G7 выразили согласие с оценкой Великобритании, что РФ с большой долей вероятности стоит за инцидентом в Солсбери. Об этом также говорится в тексте итоговой декларации.



"Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что очень вероятно Российская Федерация была ответственна за атаку в Солсбери, и что не существует правдоподобных альтернативных объяснений произошедшего", - отмечается в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что страны G7 договорились противостоять "враждебным государствам".