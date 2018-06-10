Заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно встречались с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле. Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Встреча состоялась еще 13 ноября 2016 года в одном из отелей Тель-Авива и длилась около часа.

Журналисты получили аудиозапись разговора.

Они предполагают, что тогда прокуроры пытались договориться с экс-министром, поэтому его дело передали в суд только этой весной, хотя оно было готово еще полтора года назад.

На встречу Ставицкий пришел в сопровождении раввина Александра Левина. Кроме прокуроров, раввина и Ставицкого на встрече присутствовали украинские адвокаты подозреваемого экс-министра Инна Рафальская и Игорь Бойко.

Фото: slidstvo.info

Во время разговора Енин сообщил, что обоих заместителей уполномочил на разговор сам генеральный прокурор.

Стрижевская объясняла, чем бывшему топ-чиновнику грозит заочное осуждение и почему лучше не менять статью по его делу (ст. 191, ч. 5), хотя Ставицкий на этом настаивал.

"Кстати, другие переквалификации ничем не лучше... Потому что они предусматривают спецконфискацию", - говорит, в частности, Стрижевская.

Участники собираются перейти к условиям договоренности, но конкретикой этот диалог не заканчивается. Журналистам точно неизвестно, была ли достигнута договоренность между сторонами.

Журналисты отмечают, что эта встреча могла быть попыткой склонить Ставицкого к соглашению со следствием. Однако такое соглашение заключается только по официальной процедуре.

Енин в интервью "Слидству.Инфо" отметил, что соглашение со следствием обязательно предполагает обличительные показания подозреваемого и для таких переговоров обычно избирается "нейтральная площадка".

"Журналистка Слидства.Инфо 12 раз во время интервью спросила Енина, встречался ли он с Эдуардом Ставицким в Израиле. Он избегал прямого ответа относительно официальных встреч, но сообщил, что неформальных встреч с Эдуардом Ставицким не было. Его коллега, Анжела Стрижевская, в телефонном разговоре с журналистом Слидства.Инфо отказалась комментировать встречу, пока идет следствие", - сообщают журналисты.

Они публикуют еще одну аудиозапись - телефонного разговора между, вероятно, Ставицким и неустановленным лицом по имени Коля.

Разговор состоялся в июне 2017 года, через семь месяцев после встречи в израильском отеле. На ней собеседники обсуждают посредничество Коли между Ставицким и Анжелой (можно предположить, что речь идет о заместителе генпрокурора Анжеле Стрижевской), вероятно, по уголовному делу Ставицкого.

По словам Коли, перед его встречей с Анжелой подозреваемый экс-министр должен передать 200, вероятно, тысяч долларов. Это якобы требование самой Анжелы.

"Спросить Анжелу Стрижевскую о вероятности такой договоренности не удалось - она ​​положила трубку во время разговора с журналистом Слидства.Инфо. Связаться с Эдуардом Ставицким через его адвокатов для получения комментариев также не получилось", - отмечают журналисты.

Как сообщала "Страна", только в мае 2018 года генпрокуратура передала в суд дело экс-министра энергетики Ставицкого по краже комплекса "Пуща Водица" в Межигорье.

Ранее "Страна" также писала, что генпрокурор Луценко анонсировал заочные суды над экс-чиновниками времен Януковича уже в текущем году.