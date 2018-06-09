Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились создать механизм реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии и для противостояния этой растущей угрозе", - приводятся слова Мэй в заявлении.

Новое соглашение подразумевает механизм быстрого реагирования стран G7 в случае различных международных угроз, таких как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инцидентов, подобных отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В рамках этого механизма страны будут обмениваться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках; будут улучшать взаимопонимание между странами-партнерами, поддерживать международные институты, сотрудничать с целью укрепления инфраструктуры государств.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма, а возвращение России в G8 назвал "лучшим вариантом для всех".

Также "Страна" писала, что на саммите G7 Трамп сделал важное заявление по сделке с Ираном и улетел на встречу с Ким Чен Ыном.