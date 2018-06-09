Вице-канцлер и министр по делам госслужбы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Австрия открыта для посредничества, а Вена наилучшим образом подходит в качестве места проведения саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает австрийская газета Die Presse.

"Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи Путина и Трампа", - сообщил Штрахе.

Вице-канцлер также подтвердил, что в настоящее время ведутся обсуждения возможности проведения встречи между лидерами РФ и США в Вене.

Как сообщала "Страна", президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь в организации саммита в Вене, на котором этим летом он мог бы встретиться с Дональдом Трампом.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме готовят встречу Трампа и Путина, во время которой будут говорить об Украине.