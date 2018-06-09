Сегодня, 9 июня, в Польше потерпел крушение легкомоторный самолет, который заходил на посадку в аэропорту Жешува. В авиакатастрофе пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Он госпитализирован.

Нардеп Юрий Чижмарь, фото: facebook.com/drttionov

Об инциденте с коллегой сообщил нардеп - радикал Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице", - написал Игорь Мосийчук.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Фото: facebook.com/eprzspotters

Как сообщала "Страна", в аварии украинского самолета в польском Жешуве в субботу пострадали три человека.

Авария произошла в аэропорту в Яйонке. Самолет Cessna зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения. Из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов. В 16:30 работа аэропорта была восстановлена. Подчеркивается, что пострадали все члены экипажа.

"Все люди, которые летели на самолете, получили ранения. Ущерб одного человека был серьезным, и его отвезли в больницу на вертолете Службы спасения воздуха. Два других человека отправились в больницы на скорой помощи", - цитирует издание заявление пресс-секретаря полиции Подкарпатья Марты Табаш-Рийгель.

В сообщении уточняется, что это была аварийная посадка.

Напомним также, что ранее Игорь Мосийчук назвал имена тех, кто покушался на него под телеканалом "Эспрессо".