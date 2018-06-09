Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она позволила России аннексировать Крым. Он также поддержал возвращение России в G8.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?", - заявил Трамп на пресс-конференции в Канаде по итогам участия в саммите G7.

Трамп вновь подтвердил, что поддерживает возвращение России к группе наиболее развитых экономик мира.



"Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 - более значимая группа, чем G7", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что возвращение России стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех".

"Мы ищем мира для мира, мы не стремимся играть в игры", - сказал Трамп.

Как сообщала "Страна", на саммите G7 Трамп сделал важное заявление по сделке с Ираном и улетел на встречу с Ким Чен Ыном.