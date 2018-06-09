Сегодня вечером, 9 июня, в 22.43 по киевскому времени, сборная Аргентины благополучно прибыла в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Во время полета Месси и компания много шутили и с удовольствием позировали для официального Twitter сборной. В России сборная Аргентины будет базироваться в подмосковном городе Бронницы. А 11 июня команда проведет открытую тренировку.

Сборная Аргентины покидает лайнер, фото: twitter.com/argentina

Фото: twitter.com/argentina

Напомним, что ранее посол Аргентины в России Рикардо Лагорио заявил, что "альби селесте" уже доставили на свою базу три тонны различных продуктов.

"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф - повара, которые будет готовить для команды", - сказал Лагорио.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).