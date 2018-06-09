В Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Фото и видео
В субботу, 9 июня, в Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль умышленно подожгли.
Об этом говорится на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
"Взрыв и пожар авто в Киеве: БВР, рядом с 22 домом, взорвали машину. Пострадавших нет. Сгорела машина и рядом гараж", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые бросили что-то в автомобиль и скрылись с места происшествия.
После этого и вспыхнул пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Киеве ночью на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий.
Напомним также, что у киевского бизнесмена под автомобилем нашли GPS-трекер, отслеживающий его передвижения.