В субботу, 9 июня, в Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль умышленно подожгли.

Об этом говорится на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Взрыв и пожар авто в Киеве: БВР, рядом с 22 домом, взорвали машину. Пострадавших нет. Сгорела машина и рядом гараж", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые бросили что-то в автомобиль и скрылись с места происшествия.

После этого и вспыхнул пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве ночью на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий.

Напомним также, что у киевского бизнесмена под автомобилем нашли GPS-трекер, отслеживающий его передвижения.