Сегодня, 9 июня, в Изюме Харьковской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате которого погиб 25-летний водитель, два пассажира получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Авария произошла около 18:40 в переулке Заликарнянный.

"По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель BMW скончался на месте происшествия от полученных травм.

Двух пассажиров машины в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сейчас продолжается осмотр места аварии, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщала "Страна", под Харьковом пьяный угнал КамАЗ и снес электроопору вместе с газовой сетью.

Напомним также, что под Харьковом в ДТП погиб известный блогер.