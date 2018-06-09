Омбудсмен Верховной Рады Украины Людмила Денисова вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой согласовывают списки и график посещения соотечественников, заключенных в России и Украине.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной Рады Украины, по поводу обмена списками и договоренностями по графику посещения. Сейчас эта работа ведется, но пока она не завершена", - сообщила Москалькова.

Напомним, 9 июня состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины по вопросу освобождения заключенных. И у Путина, и у Порошенко прокомментировали этот разговор, правда сделали акценты на разных аспектах. Прозвучало и слово "обмен". Правда, без конкретики. Но, по крайней мере, об этом говорят на высшем уровне.

Как сообщала "Страна", российский омбудсмен назвала имена четверых заключенных, которых планирует посетить в Украине. Это заключенные Вышинский, Одновол, Баранов и Одинцов.