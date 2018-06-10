В Министерстве образования Украины заявили, что начиная еще с 2017 года Антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, обнаружила в них вопиющие случаи дискриминации.

По этому поводу в Минобразования выступили с разъяснениями, одним из пунктов которых предлагается убрать из учебников слово "родители".

Об этом сообщает официальный сайт МОН.

Экспертиза обнаружила, что "большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут".

В частности, было найдено и изъято из учебников немало слов вроде "негры", "жиды", "цыгане".

Экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствует герои, представляющие людей с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными.

Кроме того, Антидискриминационная экспертиза рекомендует заменить слово "родители" на слово "родные" в учебниках.

Это обосновывается тем, что сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40% от общего числа школьников. Поэтому задача в учебнике вроде "Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи" или "Вместе с родителями обсуди, где можно играть", по мнению экспертов Минобразования, подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность.

По этой же причине высказываются предостережения к рисункам в учебниках, где изображения подбираются исключительно с полной семьей".

Ранее "Страна" сообщала, когда в украинских школах пройдут выпускные вечера.

Также мы рассказывали, что в Минобразования рассказали, как будут зачислять в первый класс по новым правилам.