Сегодня, 9 июня, старейший монарх в истории Великобритании королева Елизавета II официально празднует свой 92-й день рождения. Как известно Ее Величество отмечает день рождения два раза в год. Настоящий день рождения, 21 апреля, она традиционно проводит в кругу родных.

Об этом сообщает ВВС.



В праздничном параде Trooping the Colour по случаю дня рождения британской королевы Елизаветы II приняли участие около тысячи военных.

Стоит отметить, что королева Елизавета II прибыла на церемонию одна, без сопровождения мужа Филиппа. В прошлом году он отошел от выполнения монаршьих обязанностей и не участвует в публичных мероприятиях. Завтра, в воскресенье 10 июня, ему исполнится 97 лет.

Несмотря на яркое солнце, королева не надела солнцезащитные очки, несмотря на то, что в прошлом месяце перенесла операцию по лечению катаракты.

Кстати, торжественная церемония проносить знамя перед строем (чтобы солдаты могли отличить свой флаг в бою) берет свое начало с XVIII века, и с 1805 года день рождения правящих королей отмечается проведением такого парада ежегодно.

На парад прибыли даже принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились в прошлом месяце. Они вернулись с медового месяца, чтобы принять участие в мероприятии.

Как сообщала "Страна", 21 апреля, для Ее Величества в честь Дня рождения играли Стинг, Шегги, Том Джонс, Крейг Дэвид, Кайли Миноуг и другие исполнители.