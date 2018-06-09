В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, трое человек получили ранения. Об этом сообщает TVN24.

Авария случилась в аэропорту в Жешув-Яйонка при посадке. Разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине.

Из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов.

По состоянию на 16:30 по местному времени (17.30 по Киеву) работа аэропорта была восстановлена.

Сообщается, что это была аварийная посадка, на площадке работали 8 бригад пожарных. Пострадали все члены экипажа - три человека. Один из них получил серьезные травмы.

Как сообщала "Страна", в России потерпел крушение легкий самолет, пилот погиб.

Напомним также, что ранее в Польше рухнул истребитель МиГ-29 при заходе на посадку на аэродром в Минске-Мазовецком. Пилот успел катапультироваться и его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.