Сегодня, 9 июня, сборная Португалии прилетела в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Примечательно, что выйдя из самолета в аэропорту Жуковский, чемпионы Европы не стали общаться с болельщиками, которых собралось около 50 человек, а быстро погрузились в автобус и отбыли на свою базу в подмосковный городок Кратово.

Здесь Роналду и компанию ждала торжественная встреча, передает Sports. Сборную Португалии угостили караваем. Одним из первых его попробовал нападающий Реала Криштиану Роналду. Он хотя и сидит на строгой диете, но тут пришлось уступить организаторам и съесть кусочек.

Фото: РИА Новости

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Аргентины вылетела на ЧМ-2018 на самолете The Rolling Stones.