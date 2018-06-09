В пятницу, 8 июня, авиакомпания Yanair начала выполнять прямые регулярные рейсы между Львовом и Батуми.

Об этом сообщает avianews.com.

Рейсы Львов - Батуми будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. С 19 июня будет добавлен рейс, который будет выполняться по вторникам.

Распорядок рейсов составлен до 28 сентября включительно.

"Нам было трудно отказаться от многочисленных заявок аэропорта "Львов" и пожеланий наших пассажиров в Батуми, которые были вынуждены лететь в Киев и возвращаться во Львов транзитом. Именно поэтому мы постарались удовлетворить спрос и открыли прямой рейс во Львов. Теперь львовяне смогут посетить солнечный Батуми и заснеженные горы Кавказа", - сообщил коммерческий директор Yanair Тарас Стригуненко.

Цена билетов Yanair на перелет по маршруту Львов - Батуми и обратно начинается от 179 долларов и включает питание и перевозку груза до 23 килограмм.

Как сообщала "Страна", Bravo Airways запустила чартерные рейсы из Черновцов в Турцию.

Напомним также, что первый рейс Ryanair запустит из Киева в Берлин уже в сентябре.