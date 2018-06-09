Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами-5" Алена Шоптенко впервые стала мамой. Сегодня, 9 июня, она родила мальчика. Об этом стало известно из Instаgram ее мужа Алексея Иванова.

Муж Шоптенко опубликовал фото, на котором держит бирку новорожденного ребенка голубого цвета.

"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Здесь не всегда гостеприимно, но ты точно справишься", - подписал фото Иванов.

Впервые о своей беременности Алена Шоптенко рассказала в интервью Кате Осадчей в феврале 2018 года. Танцовщица умело скрывала округлившийся живот под мешковатой одеждой.

Она заявила, что собирается вести активный образ жизни, а не уходить в декрет. Свое обещание она сдержала и продолжила танцевать. Она даже записывала танец с уже округлым животом под колыбельную.

"Я считаю, что беременность - не болезнь, я до этого вела активный образ жизни, поэтому не вижу повода это прекращать. Я буду двигаться до тех пор, пока мне это будет не трудно. А, принимая во внимание мой тренированный организм, думаю, что проблем не будет. Тем более, буду получать больше кислорода, обмен веществ будет лучше, если активно двигаться во время беременности", - отметила Шоптенко.

Фото: kzmr_mlvch/Instagram

"Вот то серое недоразумение, которое все называют ждуном, ничего не знает об этом, если не был на 9-м месяце беременности! Настоящий ждун выглядит вот так", - писала в соцсетях еще беременная Шоптенко.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Как сообщала "Страна", в этом году певица Лобода стала мамой во второй раз. Звезда родила дочку.

Также "Страна" писала, что в апреле телеведущая Лилия Ребрик родила девочку.