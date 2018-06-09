В Одессе разыскали 19-летнего юношу, который предоставил ложную информацию о заминировании здания полиции в Приморском районе города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

"Шутливый" звонок поступил на спецлинию "102" от неизвестного ночью, 9 июня.

Мужской голос сообщил, что здание отдела полиции в Приморском районе заминировано.

При проведении первоочередных оперативно-розыскных мер сотрудники Приморского отдела полиции оперативно установили и задержали псевдоминера.

Им оказался студент одного из местных учебных заведений.

Задержанный пояснил, что таким образом под действием алкоголя решил покрасоваться перед компанией товарищей.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщала "Страна", во Львове в очередной раз "заминировали" пять бизнес-центров.

Напомним также, что в мае прошлого года в Одессе заминировали рынок "Привоз".