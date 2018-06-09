Украинский политзаключенный и кинорежиссер Олег Сенцов написал правозащитникам Николаю и Татьяне Щур письмо, в котором рассказал о состоянии своего здоровья спустя 4 недели голодовки (бессрочную голодовку он объявил 14 мая - Прим.Ред.).

В письме Олег Сенцов написал, что чувствует себя нормально и прекращать голодовку не собирается, сообщает "Громадське".

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь", - написал он.

Сенцова перевели из камеры в местную санчасть лагеря и предоставили отдельную палату.

"Больше в принципе никаких особых новостей нет. Так что пишите, если что интересное, но вы же знаете наши потребности: по сути и на каждый день. Огромные поздравления всем нашим и просто хорошим людям", - закончил письмо Олег Сенцов.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, требует освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Защита Сенцова отметила ухудшение состояния здоровья режиссера. По словам сестры Олега, ему вводят литр глюкозы в день.

Ранее российский журналист Шура Буртин объяснил "Стране", зачем решил голодать в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных в Украине и России.