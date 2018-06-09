Сегодня, 9 июня, чемпионы Европы, сборная Португалии прилетела в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Роналду в России, фото: twitter.com/goal

В аэропорту Жуковский собралось примеро с полсотни болельщиков сборной Португалии. Особый ажиотаж вызвало появление нападающего Криштиану Роналду. Однако игроки не остановились для раздачи автографов и общения и сразу проследовали в автобус, на котором отправились на базу в подмосковный Кратово.

Об этом передает ТАСС.

Открытую для зрителей тренировку подопечные Фернанду Сантуша проведут 10 июня. Португальская команда будет жить и тренироваться во время турнира на базе "Сатурна".

На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Аргентины вылетела на ЧМ-2018 на самолете The Rolling Stones.