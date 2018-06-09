Президент США Дональд Трамп заявил, что страны "Большой семерки" (G7) взяли на себя обязательство контролировать "ядерные амбиции" Ирана. Об этом сообщает AFP в Twitter.

"G7 взяли на себя обязательство контролировать ядерные амбиции Ирана", - цитирует агентство Дональда Трампа.

Фото: twitter.com/AFP

После этого лидер Белого дома вылетел из Канады в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет "РИА Новости".

Прибытие президента в Сингапур ожидается в 20.35 воскресенья по местному времени (15.35 киевское время).

Встреча с Ким Чен Ыном намечена на 12 июня.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Отметим, что ядерное соглашение было подписано в Вене в 2015 году между Ираном и группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией).

Как сообщала "Страна", власти Ирана выдвинули 7 встречных условий Европе для сохранения ядерного соглашения.