Известный российский актер театра и кино Гоша Куценко попал в базу сайта "Миротворец" по обвинению в организации нарушения государственной границы Украины. Об этом сказано на сайте организации.

По информации "Миротворца", Куценко вместе с группой иностранных граждан пытался проникнуть в аннексированный Крым.

Кроме того, Куценко обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора и попытки легализации аннексии Крыма.

Фото: myrotvorets.center

Отметим, что Гоша Куценко активно снимается в фильмах в аннексированном Крыму. Недавно он сыграл главную роль в фильме "Балканский рубеж", а ранее – в фильме "Каникулы президента", который тоже снимался на территории полуострова.

К слову, Гоша Куценко родился в Украине, а именно - в Запорожье. Среднюю школу окончил во Львове, а затем переехал в Москву.

Как сообщала "Страна", экс-вокалистку "Тату" внесли на "Миротворец" из-за концертов на Донбассе.

Напомним также, что польского священника внесли на "Миротворец" за антиукраинские высказывания.