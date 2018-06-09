В Одесской области 14-летняя девочка "дарила" ученикам патроны, которые приносила из дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

Об инциденте стало известно после того, как директор одной из школ района сообщила в дежурную часть Саратского отделения полиции, что в учебном заведении их ученица раздает детям патроны.

Полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы.

Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату.

По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома, который сейчас находится на Донбассе.

Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Как сообщала "Страна", в метро Харькова у местного жителя нашли пистолет и боевые патроны.

Также напомним, что замдиректора киевской гимназии хранил на работе оружие и психотропы.