В Белом доме особенно щепетильно подошли к выбору подарка для лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.

Об этом сообщает Politico.

По словам члена Совета по международным отношениям США Скотта Снайдера, выбор "правильного подарка" для лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю саммита будет деликатной задачей.

"Поиск правильного подарка для Ким Чен Ына будет деликатной задачей. Он одновременно должен и не оскорблять лидера, и не чрезмерно чтить его", - сказал Снайдер.

Также внимание будет приковано к тому, что подарит Трампу Ким Чен Ын в ответ.

Ранее руководители КНДР на таких встречах дарили различные подарки от щенков до деликатесов. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 2000 году во время своего визита в Пхеньян подарила Ким Ир Сену - большому поклоннику баскетбола - мяч с автографом легенды НБА Майкла Джордана.

Подарки на таких встречах является протокольной частью.

Как сообщала "Страна", глава Китая подарил Путину гуцинь и нижэньчжан.

Также "Страна" писала о том, что в ответ на двух панд президент Франции подарил главе Китая мерина, седло и саблю.