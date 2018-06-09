Румынская теннисистка Симона Халеп впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос, который прошел на грунтовых кортах Парижа.

Халеп со счетом 3:6, 6:4, 6:1 нанесла поражение 10-й ракетке мира американке Слоан Стивенс. Об этом сообщает "Укринформ".

Халеп в четвертый раз принимала участие в решающих матчах на турнирах серии Grand Slam: в 2014 и 2017 годах здесь, в Париже, Симона уступила соответственно россиянке Марии Шараповой и Елене Остапенко из Латвии, а в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в этом году румынка уступила Каролин Возняцки.

Общий призовой фонд Ролан Гарроса составляет 39,2 млн евро.

Как сообщала "Страна", этот турнир был неудачным для украинских теннисисток. Сначала проиграла Элина Свитолина, она объяснила, что это был не ее день.

Позднее последняя украинская теннисистка покинула корты Ролана Гарроса из-за травмы.