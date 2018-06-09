Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор правления Юрий Витренко получат на двоих $13,9 миллионов из $37 миллионов премии, предусмотренной правлению за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщает "Зеркало Недели".

Также сообщается, что наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение раздать сотрудникам компании около $37 млн в качестве премий за победу в суде над российским "Газпромом". Деньги распределят между 41 сотрудником. Речь идет о тех, кто "прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение результата".

"По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долл). Все, полученные на счет в Ощадбанке гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье", - сказано в статье.

"Главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 млн грн ($6 млн). Оставшуюся часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета остальных "косвенно причастных", что заодно гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять", - говорится в статье.

Сообщается, что оставшаяся часть - 25,6 млн долларов - будет выплачиваться три года "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша".

По информации источников издания, "стимулировать собираются снова преимущественно Коболева и Витренко".

"Практической работой заниматься будут юристы и за отдельные деньги", - резюмировал автор статьи.

Напомним, активы "Газпрома" арестовали в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате $2,6 млрд "Нафтогазу". При этом "Газпром" еще ничего не перечислил "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Также "Страна" писала, что "Газпром" еще раз обжаловал решение Стокгольмского арбитража в споре с Нафтогазом.