В воскресенье, 10 июня, легенда мирового бокса Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы. Мэр Киева уже прибыл в США и прогулялся по музею.

Об этом сообщает XSport.

"Друзья! Мне очень приятно, что Украина прозвучит и будет увековечена в Международном зале боксерской славы. Я уже в Канастоте в США, где в воскресенье состоится торжественная церемония введения новых имен в зал славы. Теперь там будет и имя украинского чемпиона!

Я благодарен всем, кто оценил мой вклад в мировой бокс, кто уважает Украину за ее достижения. Также в музее боксерской славы увидел легендарный ринг, который много лет стоял на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, и на котором боксировали Мохаммед Али и многие другие легенды мирового бокса. Среди их имен нашел и свое и брата.

Я счастлив, что мы с Владимиром когда-то боксировали на одном ринге с теми, с кого брали пример, с легендами, которых знают миллионы людей во всем мире", - рассказал Виталий Кличко.

Известно, что вместе с Кличко в Международный зал боксерской славы войдет экс-чемпион мира в трех весовых категориях Эрик Моралес.

Виталий Кличко и Эрик Моралес в Канастоте Фото: klitschko-brothers.com

Виталий Кличко прибыл в Канастот Фото: klitschko-brothers.com

Напомним, 10 июня в Канастоте (США) состоится торжественная церемония, на которой "вечного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко официально включат в Международный зал боксерской славы. Виталий Кличко победил в голосовании с первой попытки в номинации "Современные боксеры" (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года).

Как сообщала "Страна", Эвандер Холифилд введен в Международный зал боксерской славы. Среди поединков Эвандера Холифилда стоит выделить две победы над Майком Тайсоном, а также триумфы над Джорджем Форманом, Ларри Холмсом, Хасимом Рахманом и Джоном Руисом.