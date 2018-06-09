На границе Турции с Сирией появилась бетонная стена с колючкой, длиной 764 километра
Турция завершила строительство участка бетонной стены вдоль границы с Сирией. Протяженность достроенного отрезка на границе составила 764 километра. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Напомним, проект был начат в 2015 году. Основной его целью было укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией.
Всего запланировано построить 826 километров стены.
Известно, что общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.
Фото: aa.com.tr
Как сообщала "Страна", ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны, комментируя конфликт в Сирии. Генсек ООН добавил, что "сейчас очень активны многие страны, в том числе Турция, Иран, Саудовская Аравия".
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп объявил о возвращении антииранских санкций. Эксперты прочат обострение на Ближнем Востоке или изоляцию США.