Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова планирует посетить в Украине четверых обвиняемых в госизмене.

Об этом она заявила сегодня, 9 июня, после телефонных переговоров президентов Украины и России.

О решении российского омбудсмена посетить задержанных в Украине сообщает "РБК".

По словам Татьяны Москальковой, речь идет о руководителе "РИА Новости - Украина" Кирилле Вышинском, бывших военнослужащих Александре Баранове и Максиме Одинцове, а также активистке общественной организации "Волонтеры Победы" Елене Одновол.

Все они в Украине обвиняются в государственной измене.

Татьяна Москалькова уточнила, что озвученный ею список - неполный и может дополняться.

Как сообщала "Страна" ранее, Украина передала России список из 23 человек на обмен заключенными.