Сборная Аргентины вылетела на ЧМ-2018 на самолете The Rolling Stones
Сегодня, 9 июня, один из главных фаворитов Мундиаля, сборная Аргентины, вылетела в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
"Альби селесте" отправились на турнир на лайнере, украшенном символикой великой рок-группы The Rolling Stones.
Об этом передает официальный Twitter сборной Аргентины.
Фото: twitter.com/argentina
Напомним, что сборная Аргентины уже завезла на свою базу в подмосковном городе Бронницы три тонны продуктов.
Такое решение посол Аргентины в России Рикардо Лагорио объяснил тем, что футболисты должны питаться привычными для них блюдами.
"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф - повара, которые будет готовить для команды", - сказал Лагорио.