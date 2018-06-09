Сегодня, 9 июня, один из главных фаворитов Мундиаля, сборная Аргентины, вылетела в Россию на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

"Альби селесте" отправились на турнир на лайнере, украшенном символикой великой рок-группы The Rolling Stones.

Об этом передает официальный Twitter сборной Аргентины.

Фото: twitter.com/argentina

Напомним, что сборная Аргентины уже завезла на свою базу в подмосковном городе Бронницы три тонны продуктов.

Такое решение посол Аргентины в России Рикардо Лагорио объяснил тем, что футболисты должны питаться привычными для них блюдами.

"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф - повара, которые будет готовить для команды", - сказал Лагорио.