Сегодня, 9 июня, на контрольном пункте пропуска "Новотроицкое" дама за рулем Chevrolet совершила наезд на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Инцидент произошел около полудня, когда девушка пыталась проскочить на территорию КПВВ без очереди. Пограничники сделали ей замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего.

Женщина задержана и передана сотрудникам Нацполиции.

В Волновахский ГУ НП Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", пункт пропуска "Новотроицкое " на Донбассе известен своими огромными очередями.

Напомним также, что с 1 июня пункты пропуска на Донбассе перешли на летний график работы: с 06.00 до 20.00.