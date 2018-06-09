Во Львове коммунальное предприятие "Зеленый город" объявило тендер на строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов в городе. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сейчас начата процедура переквалификации для компаний, желающих принять участие в тендере, которые соответствуют следующим квалификационным требованиям: заявитель должен иметь средний годовой оборот за последние 3 года не менее 38 млн евро и не менее 2 успешно реализованных контрактов, которые соответствуют предмету данного тендера.

Такие контракты должны были быть реализованы за последние 7 лет и на сумму не менее 11 млн евро каждый.

Также среди требований - подтвержденный опыт в проектировании, поставке оборудования и строительстве аналогичных комплексов за последние 10 лет, подтвержденный факт успешной эксплуатации аналогичного комплекса, построенного заявителем как генеральным подрядчиком, как минимум в течение 2 лет после завершения гарантийного периода.

Фото: ebrd.com

Кроме этого, требуется подтверждение наличия необходимого инженерного персонала и технологического оборудования.

Дата завершения приема документов - 9 июля 2018 года.

В августе должна завершиться процедура переквалификации и начаться основная часть тендера.

Ожидается, что победитель тендера на строительство завода будет определен в октябре текущего года.

Как сообщала "Страна", еще в прошлом году жителям Львова угрожала дизентерия и кишечные инфекции из-за мусорных завалов.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что проблему мусора в городе можно решить за один день, если разблокировать для города полигоны в других регионах государства.