Украина может получить пятый транш от Международного валютного фонда уже этой осенью. Об этом сообщает "Зеркало недели".

По словам главы Национального банка Украины Якова Смолия, одной из причин длительной задержки стало формирование цены на газ по принципу импортного паритета.

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин", - сказал он.

Смолий также отметил, что именно под "газовое" обязательство финансирование уже поступило.

"Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные - поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается", - отметил он.

Вторая причина, добавил глава НБУ, - это Антикоррупционный суд, законопроект о котором на этой неделе одобрила Верховная Рада.

Как сообщала "Страна", ранее в Нацбанке рассказали, что будет с Украиной без траншей МВФ. "Разговоры о дефолте и реструктуризации - это больше спекуляция, чем реальный сценарий", - заявил замглавы Нацбанка.