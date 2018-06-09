Сегодня, 9 июня состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины.

И у Путина, и у Порошенко прокомментировали этот разговор, правда сделали акценты на разных аспектах. Одно ясно, что беседа касалась политзаключенных в России и в Украине. В том числе прозвучало и слово "обмен". Правда, без конкретики. Но, по крайней мере, об этом говорят на высшем уровне.

И, возможно, дело освобождения все-таки сдвинется с мертвой точки.

"Скорейшее освобождение украинских политзаключенных". Что сказали у Порошенко

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - сообщила пресс-служба Петра Порошенко.

После разговора президент поручил омбудсмену Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, аннексированном Крыму и на Донбассе в ходе их совместной встречи 9 июня.

"Для этого президент поставил задачу министерству иностранных дел способствовать уполномоченному в ее работе на территории России", - уточнили в пресс-службе.

"Потребовал освободить российских журналистов". Что говорят у Путина

Пресс-служба Кремля первым делом уточняет, что инициатором разговора была украинская сторона.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата". Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России", - заявили в пресс-службе Путина.

Как сообщала "Страна", Украина передала России список из 23 человек на обмен заключенными.