Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко за май составила 43 842 гривен, его заместителей - от 44 900, государственного секретаря министерства - 73 500 гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Из общей суммы начисленных средств должностной оклад Геннадия Зубко составил - 11 141 гривну, надбавка за выслугу лет - 2 340 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 470 гривен, индексация - 410 гривен, командировочные - 13 258 гривен, отпускные -1 487 гривен, премия - 5 736 гривен.

Сумма удержанных средств составила 19 049 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 7 891 гривну, военный сбор - 658 гривен, благотворительные взносы - 10 500 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 24 792 гривны.

Зарплата первого заместителя вице-премьера Вячеслава Негоды составила 160 400 гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 52 900 гривен, Льва Парцхаладзе - 44 900 гривен, Тараса Токарского - 53 600 гривен и госсекретаря Максима Малашкина - 73 500 гривен.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" публиковала самую большую зарплату в марте. Ее насчитали министру молодежи и спорта Игорю Жданову - почти 62 тысячи гривен. Самую маленькую выдали министру аграрной политики Тарасу Кутовому - 10 тысяч гривен.

Напомним также, что министр по делам ВОТ Черныш в апреле получил две президентские зарплаты.