Сегодня, 9 июня, стало известно, кто заменит в сборной Аргентины полузащитника лондонского Вест Хэм Юнайтед Мануэля Лансини, который получил травму и вынужден пропустить чемпионат мира - 2018.

Счастливый билет Фортуны выпал полузащитнику Энцо Пересу, который играет за Ривер Плейт из Буэнос-Айреса.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины в Twitter.

Фото: twitter.com/argentina

Напомним, что Лансини получил травму на тренировке сборной Аргентины в Барселоне. У 25-летнего полузащитника диагностировали разрыв крестообразной связки колена. В прошедшем сезоне Лансини провел 29 матчей за Вест Хэм Юнайтед, в которых забил пять мячей.

Перес в составе сборной Аргентины завоевал серебряные медали на чемпионате мира 2014 года. На мировом первенстве в Бразилии полузащитник провел три матча. Всего в составе национальной команды он сыграл 23 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник провел 22 матча в составе Ривер Плейт.

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