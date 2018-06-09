Во Львове приземлились пять самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США со 150 военными из числа наземного обслуживающего персонала.

Известно, что самолеты будут участвовать в военных учениях в соседней Польше.

Развертывание KC-135 в Украине - часть американской стратегии защиты европейских союзников, повышения уровня безопасности в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между странами-членами НАТО и их партнерами.

В комментарии "УП" начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник отметил, что Украина только принимает самолеты.

"Эти учения проходят с 2010 года. В 2018 году в них принимают участие более чем 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов Альянса и союзников. Украина никакого участия в них не принимает. Мы только принимаем самолеты, которые также не принимают участия в учениях. Они являются частью логистического обеспечения", - добавил Сеник.

Фото: facebook.com/vokinburt

Как сообщала "Страна", заправщики будут совершать полеты в рамках учебных миссий с 4 по 16 июня 2018 года. Их намерены использовать для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.