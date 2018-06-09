Тридцать пять депутатов Европейского парламента, во главе с Ребеккой Хармс, обратились к представителям украинской власти с просьбой поддержать Марш равенства в Киеве, который состоится 17 июня. Об этом сообщает "Европейская правда".

Письмо, адресованное президенту Петру Порошенко, украинскому правительству и членам украинского парламента, размещено на сайте Ребекки Хармс.

Депутаты напоминают один из главных принципов Европейского Союза - обеспечение равных прав для всех, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации.

Парламентарии приветствуют прогресс, достигнутый для большего соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

"Два подряд КиевПрайда без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего КиевПрайда", - говорится в письме евродепутатов.

Фото: rebecca-harms.de

Депутаты призвали украинскую власть укрепить приверженность страны к европейскому будущему и заняться незавершенной работой по обеспечению основных прав ЛГБТ-украинцев.

"Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился: в то время как неправительственные организации регистрировали многочисленные случаи разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство" , - заявляют парламентарии.

Депутаты отмечают, что рекомендации гражданского общества Министерству здравоохранения об улучшении правового признания и доступа к здравоохранению для трансгендеров не были одобрены, а нападения на публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества по всей стране - продолжаются.

"Права человека не защищены, пока права всех не защищены. Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье", - отмечается в письме.

Как сообщала "Страна", в прошлом году радикалы планировали сорвать КиевПрайд, внедрившись в ряды его участников.

Напомним также, что Канада, США и еще 15 стран призывают Украину обеспечить безопасность участников ЛГБТ парада в Киеве.