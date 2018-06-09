Переизбранный глава Китая Си Цзиньпин рассказал, какие подарки подготовил для президента России Владимира Путина во время его визита в Поднебесную. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путину подарили древний музыкальный инструмент - старинную арфу гуцинь из провинции Шаньдун и глиняную тяньнцзиньскую статуэтку "нижэньчжан" с лицом российского лидера.

В пресс-службе МИД КНР также рассказали, что помимо бани, президент России подарил Си Цзиньпину сибирские орехи, мед и чай.

Также известно, что Путин и Си Цзиньпин приготовили блюда китайской кухни.

Напомним, президент России Владимир Путин вспомнил, как пил водку в свой день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как сообщала "Страна", в Китае президента Си Цзиньпина поставили на одну доску с Мао Цзэдуном.