Сегодня, 9 июня, в прифронтовой Авдеевке из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции объявили ​​чрезвычайную ситуацию местного уровня. Впрочем, позже появилась информация о начале подачи воды в город уже 10 июня.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, на данный момент электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, глава Авдеевской военно-гражданской администрации, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы", - написал Жебривский.

Он прогнозирует, что к утру при условии сохранения режима тишины в Авдеевке и окрестностях Ясиноватского района восстановят водоснабжение.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

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