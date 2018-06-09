На ДФС подали энергию. Жебривский обещает, что Авдеевка будет с водой, уже в воскресенье, 10 июня
Сегодня, 9 июня, в прифронтовой Авдеевке из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Впрочем, позже появилась информация о начале подачи воды в город уже 10 июня.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
По словам Жебривского, на данный момент электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.
"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, глава Авдеевской военно-гражданской администрации, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы", - написал Жебривский.
Он прогнозирует, что к утру при условии сохранения режима тишины в Авдеевке и окрестностях Ясиноватского района восстановят водоснабжение.
Фото: facebook.com/zhebrivskyi
"Страна" сообщала, что ДФС периодически попадает под обстрел. Несколько дней назад в связи с боевыми действиями она была обесточена.
Как сообщала "Страна", командующий ООС показал Хугу видео обстрелов на линии разграничения на Донбассе.